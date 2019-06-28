  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
العالم

"آل شيخ" ينشر صورًا لولي العهد "يقود العالم"

تونس

وزير الدفاع التونسي يكشف سرًا عن حالة "السبسي"

بالفيديو.. ميلان يعود لنغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

استبعاد نادِ شهير من البطولات الأوروبية

المسلحة

ضبط 1.185 مليون قرص و4 أطنان مخدرات

ترامب وبن سلمان

شاهد.. طلب غريب لترامب من بن سلمان في قمة العشرين

الرجعان

تفاصيل مثيرة في أشهر قضية اختلاس بالكويت

علاء

"ميدو" يوجه الشكر لنجلي مبارك: "ولاد الأصول"

الرئيس السيسي

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

العدل

"العدل" يوجه رسالة قاسية لـ"شلبي": احترم الشاشة

مجلس النواب

6 توصيات برلمانية للحكومة لزيادة موارد الدولة

"ترامب" يحرج رئيس وزراء اليابان

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

ليبرمان: نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية

#

رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة

#

وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

#

خامنئي يرفض استلام رسالة ترامب

ترامب

يابان

قمة 20

تعرض رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لموقع محرج، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

ووقف ترامب وآبي، بجانب بعضهما البعض، أمام عدسات المصورين، وحينما مد رئيس الوزراء الياباني، يده إلى ترامب لأجل المصافحة، لم ينتبه الرئيس الأميركي، وظل ينظر أمامه، وفي إحدى اللحظات، التفت جانبا.

وظل رئيس الوزراء الياباني، مادا يده طيلة خمس ثوان، ولم يتفاعل ترامب.

وفي إحدى اللقطات بدا الرئيس الأميركي ينظر إلى الأسفل بما يمكنه من روية يد آبي الممدودة، إلا أنه لم يستجب إلى المصافحة إلا بعد أن نبهه رئيس الوزراء الياباني، وتصافحا بحرارة.

ويعرف ترامب بمواقف "غريبة" في المصافحة مع زعماء الدول، وفي بعض الأحيان يطيل الإمساك بيد من يلتقون به، ويشد عليها بصورة لافتة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الوزراء الياباني لقادة العالم: "يبدو أنكم جائعون"
» التموين تكشف موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة
» أول تعليق لـ "ميدو" بعد وفاة والده
» "ميركل" ترتعش مرة جديدة.. ما السبب؟
» إسرائيل تبعث طائرات تجسس إلى إيران
» الصين تقيم حفل استقبال على شرف الوفد المصري
» أول حالة وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا
» روسيا والصين يديرون ظهرهم لـ «الدولار»
» القبض علي حمار و احتجازه لعضه سيدة
» الاعتداء علي مضيفة طيران ..السبب صادم
» "حلق" شعر امرأتين عقابًا على مقاومة الاغتصاب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة