صديقة الأمير هاري.. فاجأت الجميع بارتداء النقاب

28 يونيو 2019 - 11:53 ص

فاجأت المغنية البريطانية جوس ستون، صديقة الأمير هاري، النساء السعوديات بارتداء النقاب، أثناء زيارتها الأخير إلى المملكة.

ونشرت جوس ستون، صورا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وهي ترتدي النقاب باللون الوردي أثناء زيارتها إلى السعودية.

وأضافت: النساء هنا قويات.. ويمارسن حرية الاختيار، ويرتدين ويفعلن ما يُردن، أحب التعرف على الثقافات المختلفة وأحب أن أصبح جزءً منها، فذلك يعني لي الكثير".

وقالت إنها تعلمت في المملكة كيفية ارتداء النقاب وكيف تحافظ عليه كي لا يسقط، وسط انتقادات حادة من متابعيها الذين انتقدوا طريقة ارتدائها للنقاب.



