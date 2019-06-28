» "ميركل" ترتعش مرة جديدة.. ما السبب؟

28 يونيو 2019 - 11:45 ص

تعرضت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لاضطرابات صحية واضحة، وعلى مسافات متقاربة، فكادت أن تسقط من كثرة الارتعاش يوم الخميس الماضى وهى تنظم لعمل رسمى أقيم بالعاصمة الألمانية برلين وظهرت المستشارة الألمانية، 64 سنة، وهي ممسكة بأصابعها متشابكة بقوة في برلين بينما يرتجف جسمها، لكنها بدت بعد دقيقتين أكثر استقرارا وصافحت وزيرة العدل الجديدة.

وعُرض على ميركل كوب من الماء، لكنها لم تتناول منه شيئا وأرجعت المستشارة الألمانية حالة الارتعاش السابقة إلى "الجفاف".

وقال ستيفن زايبرت، المتحدث باسمها، إنها سوف تبدأ رحلتها إلى اليابان لاحقا وانها بخير، وسوف تواصل برنامجها كما هو مخطط له .

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه رغم حرارة الجو، كان الطقس لطيفا أثناء الحدث الذي نُظم في قصر بيليفو أثناء تنصيب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير وزيرة العدل كريستين لامبرخت.

و قبل 8 أيام كانت قد مرت المستشارة الالمانية بالحالة نفسها في أثناء وقوفها إلى جوار الرئيس الأوكراني فولوديمير زبلينسكي تحت أشعة الشمس، وقالت في ذلك الوقت إنها شعرت بالارتياح بعد تناول بعض الماء.

وحضرت المستشارة الألمانية مراسم تنصيب وزيرة العدل لامبريخت الخميس في البرلمان الألماني ثم غادرت إلى اليابان لحضور قمة العشرين التي تعقد في نهاية الأسبوع الجاري.

كما تنتظر ميركل مفاوضات صعبة عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأحد المقبل من أجل مناقشة اختيار بديل للرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي تنتهي فترة ولايته في وقت قريب.

وبدت المستشارة الألمانية طبيعية في أثناء بعض الأعمال التي انتهت منها في البرلمان أثناء جلسة مناقشات امتدت لحوالي الساعة الأربعاء الماضي ثم توجهت إلى جامعة هامبولدت في برلين وألقت خطابا هناك.

قالت قناة إن تي في التلفزيونية الألمانية إن ميركل أصيبت بارتعاش أثناء حضور عرض عسكري شرفي في إطار زيارة قامت بها للمكسيك في 2017 بسبب الطقس الحار.

ومن المعروف عن ميركل أنها تتمتع بقدرة تحمل عالية تساعدها على عقد جلسات مناقشة مكثفة حتى أوقات متأخرة من الليل في القمم الأوروبية على سبيل المثال.

واستبعد العديد من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث ربط نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورغ-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم (الأربعاء 19 يونيه2019) حالة ميركل بنقص محتمل للسوائل في جسمها، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي.

وذكر مدير قسم الطوارئ أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية. وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

تشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية لفترة الولاية الرابعة على التوالي. وكانت قد أعلنت اعتزال العمل السياسي عقب نهاية فترة ولايتها الحالية عام 2021.

وكونها في منصب المستشار الألماني منذ 2005، تعتبر ميركل من بين أصحاب الفترات الأطول في المنصب في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. أما صاحب الرقم القياسي في هذا المنصب فهو هيلموت كول، المستشار الألماني السابق، الذي قضى في منصبه 16 سنة. ويأتي في المركز الثاني بعد كول المستشار الألماني السابق كونراد أديناور الذي تولى المنصب لحوالي 14 سنة.

وفي حال عدم قدرة ميركل على استكمال فترة ولايتها الحالية، يُصعد نائب المستشارة الألمانية أولاف شولز لتولي مهام منصبها. ويتولى لتولي منصب وزير المالية في الوقت الحالي وينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب يمين وسط يشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وتمتعت ميركل بصحة جيدة على مدار توليها منصب المستشارة الألمانية، كما واصلت العمل حتى بعد عملية أُجريت في ركبتها عام 2011، كما تعرضت لحادث سقوط أثناء التزلج على الجليد عام 2014. ولم تتغيب ميركل عن مهام منصبها في لفترة طويلة في المناسبتين.











