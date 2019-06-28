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فنانة شهيرة تنشر صورتها من داخل المستشفى: "ادعولي"

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متابعات حنان حمدتو

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روبى

كوكى

أكدت الفنانة كوكي، الشقيقة الصغرى للفنانة روبي أنها تعاني من حالة نزيف حاد، وذلك من خلال استعراض صورة لها على فيس بوك وهي في المستشفى وبيدها محاليل، وعلقت عليها كاتبة: "ادعولي انا عندي نزيف وإجهاض".

وظلت روبي متواجدة بجانب شقيقتها طوال الساعات الماضية ولم تتركها وشعرت بالقلق الشديد عليها.

وكانت كوكي قد خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسلين هما "علامة استفهام" مع محمد رجب وميريهان حسين ، و"الزوجة 18" مع حسن الرداد وناهد السباعي.

يذكر أن كوكي متزوجة من لاعب كرة القدم إسلام صيام من 2014، وأنجبت منه ابنة واحدة.





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