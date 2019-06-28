» سر حضور نجم برشلونة مباراة الجزائر والسنغال من المدرجات

28 يونيو 2019 - 10:56 ص

حرص اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي على متابعة مباراة الجزائر والسنغال أمس، من مدرجات ملعب "الدفاع الجوي" في العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار التساؤلات عن سبب حرصه علي حضور المباراة.

ومعروف أن صاحب الـ22 عاما، يحمل الجنسية الفرنسية، لكن والده من مالي، ووالدته سنغالية من أصول موريتانية.

حضر عثمان ديمبلي نجم برشلونة مباراة الجزائر والسنغال بملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجد ديمبلي فى مقصورة كبار الزوار وحرص على متابعة المباراة كاملة. ??

وأكد ديمبيلي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، التي تستضيفها مصر، أنه سيشجع المنتخبين السنغالي والموريتاني، وبالتالي فظهوره في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي"، كان من أجل مساندة "أسود "التيرانغا".

وانتهت مواجهة الجزائر والسنغال التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، بفوز "محاربو الصحراء" بهدف نظيف من توقيع يوسف بلايلي.

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب الجزائر التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.





نجم برشلونة "عثمان ديمبيلي" حاضر في مباراة الجزائر ضد السنغال



pic.twitter.com/wCcSgb5xio — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) June 27, 2019