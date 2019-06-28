سر تحذير "خاشقجي" لصحفي مغربي كبير قبل اعتقاله

28 يونيو 2019 - 10:37 ص

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن زوجة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، بقولها أن "الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتاله بعض المسئولين بالسعودية داخل قنصلية بلادهم في اسطنبول حذر زوجها قبل عدة أشهر من اعتقاله وسجنه في المغرب بعد إدانته في عدة اتهامات ينكرها بشكل كلي".

وقالت "أسماء موسوي" والبالغة من العمر 43 عامًا تعتقد أن بعض المسئولين أبلغوا الحكومة المغربية بإسكات بوعشرين البالغ من العمر 49 عامًا قبل قليل من اعتقاله".

وأوضحت أن بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم الليبرالية والمشارك في تأسيسها، اعتقل في فبراير عام 2018 بعد نشر افتتاحية في الجريدة تضمنت انتقادات لاذعة للحكومة المغربية والسعودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القضاء وجه اتهامات عدة لبوعشرين بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي، الاتجار بالبشر.

لكن الحكومة منعت المراقبين المستقلين من حضور جلسة الاستماع في القضية والتي عقدت في نوفمبر الماضي وأدين فيها بوعشرين وعوقب بالسجن 12 عامًا "حسب قولها".