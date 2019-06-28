"عكاشة" يحرج مخرج برنامجه.. والسبب ميريام فارس

28 يونيو 2019 - 10:26 ص

أحرج الإعلامي توفيق عكاشة ، مخرج برنامجه علي الهواء ، بسبب طلب الأخير أن يعلق علي تجاوز الفنانة اللبنانية ميريام فارس بحق مصر.

وقال "عكاشة " ، من خلال برنامج "مصر النهاردة"، المذاع علي فضائية " الحياة "، :" إحنا مالنا بيها يا عز ، ما اللي يهري يهري ، واللي ينكت ينكت".

وأضاف "عكاشة " ، قائلا :" ميريام فارس تيجي إيه ف حكيم بلبل الشرق، عمل شغل في إفتتاح كأس الأمم الإفريقية ، بحييه تحيه خاصه لانه بحق يعكس أن مصر تنجب دائما من يعتلون عرش الفن و الثقافة في المنطقة".

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