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«شوبير» يعلن عودة "وردة" لمعسكر المنتخب

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فضيحة

شوبير

وردة

أسدل الستار أخيرًا على أزمة صانع ألعاب منتخبنا الوطنى عمرو وردة، وعاد مجددًا لصفوف  الفراعنة لاستكمال مباريات أمم إفريقيا 2019.

جاء ذلك بعد جلسة نجوم المنتخب أحمد المحمدي ومحمد صلاح مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد في حضور المكسيكي خافيير أجييري وهاني رمزي وإيهاب لهيطة للعفو عن وردة ومنحه فرصة أخرى.

الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عودة اللاعب مجددًا، بعد استبعاده على خلفية فضيحة أخلاقية.

وكتب "شوبير" عبر "فيس بوك": "رسميا .. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر".



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