بالصور.. حريق هائل يلتهم معرضًا ومدينة ملاهٍ بالهرم

عمرو محمد
اندلع حريق هائل داخل معرض ومدينة ملاهي وسنتر بمنطقة الهرم، صباح اليوم.
وأخمد رجال الحماية المدنية الحريق، وتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بشارع العريشّ.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الإطفاء النيران وأخمدوا الحريق دون وقوع إصابات.
تبين نشوب الحريق على مساحة 300 متر، ويُجري رجال إطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.
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