شاهد.. تامر أمين يهاجم لاعبي المنتخب لهذا السبب

إيمان هاني
هاجم الإعلامي تامر أمين ، لاعبي المنتخب الوطني منتقدا أداءه الذي ظهروا به خلال مباراة مصر و الكونغو ، واصفا إياه بالاداء الباهت .
وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، بأن اللاعب محمد النني كان أدائه دون المستوي خلال المباراة ، منتقدا أيضا أداء اللاعب عبدالله السعيد.
وقال "أمين"، :" الكونغو إمبارح خلال المباراة كان "فأغشيناهم فهم لا يبصرون" ، فيه قلق مشروع علي منتخبنا ، وأنا مستصعب أننا ناخد البطولة بالأداء ده".
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