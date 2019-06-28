» السيسي يلتقي رئيسي وزراء إيطاليا والهند على هامش قمة العشرين

28 يونيو 2019 - 10:08 ص

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبي كونتي، ورئيس وزراء الهند على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.





ويشارك الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.





وتأتي مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.







