استبعاد مهاجم مالي بسبب "فعل فاضح"

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استبعد الجهاز الفني لمنتخب مالي المهاجم أداما نياني صاحب الـ 26 عاما من المعسكر بسبب "سوء السلوك".

جاء ذلك بعدما صفع  "نياني" عبد الله ديابي قائد منتخب مالي في واقعة مثيرة للغاية، بحسب صحيفة "Footmali " المختصة بتغطية أخبار مالي.

مهاجم نادي "رويال شارلروا" البلجيكي صفع قائد منتخب بلاده خلال الحصة التدريبية للمنتخب، مما جعل الجهاز الفني يقرر مباشرة طرد نياني من التدريبات ومن المعسكر بالكامل رغم استعداده للظهور أمام تونس.

ووفقا للصحيفة التي وصفت الفعل بالـ"فاضح"، بدأت المشادة عندما طلب لاعبو فريق مالي الوطني مصفف شعر إلى فندقهم وبمجرد وصوله جلس ديابي على كرسي الحلاقة، الأمر الذي لم يرض نياني، ما دفعه لهاجمة قائد المنتخب قبل صفعه.

يأتي الحادث بعد أيام قليلة من استبعاد لاعب الوسط المصري عمرو وردة وذلك لتورطه في فضائح للتحرش الجنسي عبر الإنترنت.


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