بالفيديو .. تعليق جريء لـ"الديهي" عن العملة اليابانية

28 يونيو 2019 - 09:57 ص

استعرض الإعلامي نشأت الديهي ، مجموعة من العملات اليابانية، معقبا :" العملة اليابانية نظيفة جدًا ومش عليها قلوب وكتابة" .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن" ، بأن نظافة العملات الورقية اليابانية تعكس نظافة ورقي وشياكة من يتداولها.

وتابع "الديهي"، :" العملة اليابانية نظيفة جدا ومش لاقي عليها قلوب ولا شعارات سياسية، ولا حد كاتب رقمه عليها، معقبا :" عملتهم نظيفة عشان في قانون بيحكمهم و الكل ملتزم بيه".

وواصل حديثه قائلا :" نظافة العملة اليابانية ظاهرة إيجابية يجب أن نحتذي بها، الناس في اليابان عارفة تعيش وتنظم حياتها بيعملوا كل حاجه صح، زيادة السكان بالنسبة لهم مش مشكلة عشان فيه سيستم وقانون".

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