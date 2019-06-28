» اختفاء "واتساب" من هواتف ويندوز فون

28 يونيو 2019 - 09:52 ص

كشف تقرير معلوماتي حديث أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز فون" وتطبيقاته، ومن بينها "الواتس آب" وذلك في غضون 3 أيام.

وعن اختفاء "وآتساب"، فإن نسخته المخصصة لهواتف "ويندوز فون" ستفقد الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019 الجاري، بالإضافة لكل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد 2.3.7 "أو "آي أو إس 7" فما دون.

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام "واتساب"على تلك الهواتف، نصح بالاستعانة بـ "واتساب ويب" ، على أن يملك هاتفا متصلا بالتطبيق كي يتمكن من تشغيله.