خبير اقتصادي: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

28 يونيو 2019 - 01:21 ص

علق الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أزمة ارتفاع سعر الليمون، قائلًا: "مثال رائع لعمل الأسواق"، لافتًا إلى أنه لا توجد منافسة في بعض الأسواق.



وأضاف "الديواني"، خلال حواره مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن السبب الأساسي في الأزمة هو فشل في المعلومات، أي عدم وجود معلومة كافية للمنتجين.

