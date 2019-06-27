طبيب نفسي يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه بـ"صلاح"

27 يونيو 2019 - 11:50 م

كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عن أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قام بزيارته من أجل التعرف عليه.



وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فور وصول محمد صلاح إلى المنتجع الصحي الخاص به ترك الجميع أعمالهم وأراد الجميع أن يلتقطوا صورا معه.

