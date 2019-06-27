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بوتين: آمل ألا يحدث صراع بين القوى النووية

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روسيا تعلق العمل بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في تجنب ما وصفه بالصراع بين القوى النووية.
وقال «بوتين»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، عشية قمة مجموعة الـ20: «أنا لا أتحدث هنا فقط عن روسيا».
وأضاف أنه على وجه الخصوص هناك احتمال لنزاع مسلح واسع النطاق بين الهند وباكستان، مشيرًا إلى أن كلتا الدولتين تمتلك أسلحة نووية.
وذكر أن كوريا الشمالية تمتلك قنبلة ذرية، ومن المحتمل لدى إسرائيل أيضًا.

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