اعتقال العشرات من المشتبه بتورطهم في انقلاب «إثيوبيا الفاشل»

27 يونيو 2019 - 10:10 م

اعتقلت قوات الأمن الإثيوبية، الخميس، العشرات من المشتبه بتورطهم في محاولة انقلاب بمنطقة أمهرة، شمال البلاد، واغتيال رئيس أركان الجيش.

وأعلنت «الحركة الوطنية الأمهرية»، إحدى المجموعات السياسية في المنطقة، توقيف 56 من أعضائها، وقال الناطق باسم الحركة، كريستيان تاديلي: «في أديس أبابا وحدها، اعتقل 56 من أعضاء الحركة، كما تم اعتقال العشرات من أنصارها في منطقة أوروميا».

وأُسست «حركة أمهرة الوطنية» قبل عام تقريبًا كمنافس لحزب «أمهرة الديمقراطي»، أحد أعضاء التحالف الرباعي الذي يشكل الحزب الوطني الحاكم.



واتهمت السلطات رئيس أمن منطقة أمهرة، أسامينو تسيغي، الذي قُتل، الاثنين الماضي، في مدينة بحر دار بينما كان يحاول الفرار، بالوقوف وراء الهجمات.



وأطلق سراح تسيغي، العام الماضي، بعد تمضيته نحو 10 سنوات في السجن بسبب مؤامرة انقلابية عام 2009.



إلى ذلك، تكشفت، اليوم، تفاصيل اعتداء دامٍ في مقاطعة بني شنغول- غومز ارتكتبه ميليشيات أشرف تسيغي على تدريبها.

