» هذا ما قاله رئيس الأركان الجزائري عن الرئيس القادم

27 يونيو 2019 - 10:53 م

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن رئيس الجزائر القادم سيكون «سيفا على الفساد والمفسدين»، مؤكدا أن البلاد «ستنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد».

وندد قايد صالح في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في الأكاديمية العسكرية بمدينة شرشال بـ «العصابة وأذنابها»، الذين يعملون على «قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على كل المخلصين من أبناء هذا الوطن».

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري أن «بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة، ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات».



وحذر قايد صالح من أن الداعين إلى تبني مراحل انتقالية يهدفون إلى إيقاع الجزائريين «في فخ الفراغ الدستوري»، مؤكدا أنهم «يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته... فلا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد».

