» قيادي بـ"حماس": سنفشل أي صفقة تمس حقوق الفلسطينيين

27 يونيو 2019 - 10:49 م

قال موسى أبو مرزوق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن حركته "ستفشل أي صفقة تمس حقوق الفلسطينيين وثوابتهم".



وأضاف أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، في رسالة نشرها الموقع الرسمي للحركة، أن "فلسطين ليست عقارا للبيع والشراء، وحقوق شعبنا لا تباع ولا تشترى".



واعتبر أن "القضية الفلسطينية سياسية بامتياز، وليست اقتصادية".



ولفت إلى أن "مؤتمر المنامة" بالعاصمة البحرينية "فشل بسبب وحدة الموقف الفلسطيني، ومقاطعة الفلسطينيين، وتجاهل المؤتمر للحقوق السياسية للفلسطينيين، وأهمها قضية الاحتلال الإسرائيلي".



ودعا أبو مرزوق، السلطة الفلسطينية إلى "وحدة الموقف وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها الجميع لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء العقوبات عن قطاع غزة، وعقد لقاء جامع لكل القوى الفلسطينية".



وتابع: "أوجه التحية للشعوب العربية والإسلامية التي عبرت عن تضامنها مع شعبنا ووقوفها إلى جانبه".



ودعا أبومرزوق، الشعوب العربية والإسلامية، إلى "رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال".



وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء الماضييْن، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.



ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

