  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:23 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد عكاشة

"عكاشة": لا علاقة بين الأمراض والحسد والعلاج الديني خادع

حريق العتبة

حريق العتبة.. هل يكون الأخير؟

الدولار

مفاجأة.. الدولار بـ10 جنيهات في هذا الموعد

أرشيفية

بعد وفاة «مرسي».. هل تُجري «الإخوان» مراجعات؟

مجدي عبدالغني وعمرو وردة

تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

أرشيفية

احذر.. التجار يجهزون «الفخ»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

أبومازن

أقوى تعليق من الرئيس الفلسطيني على مؤتمر البحرين

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

الرئاسة اليمنية تستأنف التعاون مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

عرب وعالم

تحرير مطار الحديدة
تحرير مطار الحديدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس سريلانكا يقيل رئيس الاستخبارات

#

لهذا الأمر.. "اليمن" يخاطب مجلس الأمن

#

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

#

برهامي : يجوز التعاون مع الكفار لقتال الخوارج

وجهت الرئاسة اليمنية، الخميس، ممثليها بالتعاون مع الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة (غرب)، وقائد فريق المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في أعقاب ترميم العلاقة بين الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد شهرين من القطيعة، إثر اتهام الأول للأخير بالتماهي مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن قرار إعادة التعاون مع لوليسغارد جرى في اجتماع ضم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعد يوم من اجتماع الأحمر بغريفيث في الرياض.
وقال الأحمر إن "هادي وجه الفريق الميداني الممثل للحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة".
وسبق أن رفض هادي مرارا استقبال غريفيث، وأعقب ذلك بخطاب للأمين العام الأمم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه "تجاوزاته"، وانتقد ما أسماه "سوء فهم غريفيث لطبيعة النزاع الدائر في اليمن".
ومنتصف يونيو/ حزيران الجاري، أوفدت الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع هادي لإعادة ترميم العلاقة بين الطرفين.
والسبت الماضي قال غوتيريش في رسالة إلى هادي إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.
والأربعاء، استأنف غريفيث، مهامه بلقاء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، في العاصمة السعودية الرياض، بعد توقف نحو شهرين.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق في عاصمة السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين في تونس
» شاهد.. عراقيون يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد
» تطورات جديدة في واقعة "فتاة الموتوسيكل" بالإسكندرية
» ماذا قال البرلمان التونسي عن "الشغور الرئاسي"؟
» هذا ما قاله رئيس الأركان الجزائري عن الرئيس القادم
» قيادي بـ"حماس": سنفشل أي صفقة تمس حقوق الفلسطينيين
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس
» فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية
» نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء
» «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجيري تونس
» «ماني»: أتمنى مواجهة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة