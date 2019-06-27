تونس: الأخبار المغلوطة عن صحة السبسي استهداف لأمننا القومي

27 يونيو 2019 - 10:10 م

رأت الرئاسة التونسية، الخميس، في الأخبار "المغلوطة" المتداولة حول وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، "استهدافا للأمن القومي" للبلاد.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الرئاسة، سعيدة قراش، لإذاعة محلية خاصة.



وقالت قراش إن "من يروج هذه الأخبار يستهدف الأمن القومي التونسي"، معتبرة أن في ذلك "تعدّ على استقرار" البلاد.



ورفضت قراش تسمية "وسائل الإعلام الأجنبية" التي قالت إنها بثت الخبر، إلا أن نشطاء عبر موقع "فيسبوك"، نشروا مقطع فيديو لبرنامج بثته، ظهر الخميس، قناة عربية، أعلنت خلاله وفاة السبسي.



وجدّدت قراش التأكيد على أن الوضع الصحي للرئيس "مستقر"، وأنه "يتلقى العلاج حاليا".



وفي سياق متصل، نفت قراش أن تكون تونس تعاني من شغور مؤقت في منصب الرئيس.



وقالت إن الاجتماع الطارئ الذي عقده البرلمان، قبل ساعات، "لا علاقة له بالأمر (صحة الرئيس)، بل كان حول العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة صبيحة اليوم".



واعتبرت قراش أن الحديث عن حالة شغور "سابق لأوانه"، موضحة أنه "لا يوجد فراغ قانوني في هذا الموضوع، حيث أن كل المسائل مضبوطة بالدستور والقانون".

