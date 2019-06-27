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"المحافظين" ينظم ندوة لمواجهة مشاكل ذوي القدرات الخاصة في العمل

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تنظم لجنة ذوي القدرات الخاصة بحزب المحافظين، ندوة تحت عنوان "مواجهة مشكلات متحدى الإعاقة في العمل"، السبت القادم، بالمقر الرئيسى للحزب.

تناقش الندوة عدة محاور رئيسية، تتضمن إهمال الدولة لتكريم أبطال ذوي القدرات الخاصة في الألعاب الرياضية، ومناقشة إمكانية استخراج رخصة مهنية لهم، فضلًا عن مناقشة قانون ذوي الإعاقة الذي تم إقراره العام الماضى.

وقال حسام محمد، رئيس اللجنة، إن الدولة لم تولي اهتمام كافي لذوي القدرات الخاصة، سواء على مستوى تكريمهم رياضيًا أو ثقافيًا أو مشاركتهم في الحياة السياسية، الأمر الذي يؤدي لعدم ظهور كوادر منهم في المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الفئة يبلغ عددها 12 مليون شخص في مصر.

وطالب "محمد"، الدولة بتوفير الحد الأدني من الخدمات العامة لذوي القدرات الخاصة في الأبنية والمنشآت، إضافة لوسائل المواصلات العامة حتى يسهل عليهم الحركة والإنجاز في العمل، مما يصب في مصلحة الوطن ورفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.


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