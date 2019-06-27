تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

أعلن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تضامنه مع لاعب منتخب مصر عمرو وردة في أزمته الأخيرة مع الفتاة المكسيكية والتي أدت إلى استبعاده من معسكر الفراعنة بقرار من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية.

وقال مجدي عبدالغني خلال مداخلة ببرنامج "راديو إنيرجي": "لا أعلم تفاصيل الجلسة التي جمعت بين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب والجهاز المعاون واللاعبين وهاني أبوريدة".

وأضاف: "فيديو وردة قديم فعلًا ولم يحدث في المعسكر، وانا كرئيس جمعية اللاعبين المحترفين سأساند اللاعب، وسأعطي الفيديو لبعض المتخصصين ليتأكدوا من صحته، وبالصدفة أحد المشجعين أرسل لي بعض الأدلة في الشات الخاص بينه وبين الفتاة تثبت أن المحادثة مفبركة".

وواصل: "لابد من التحري من قبل إلقاء التهم، حتى المحكوم عليه بالإعدام يبحث دائمًا القاضي عن مبرر لجريمته حتى لا يعدم".

وأردف عضو اتحاد الكرة: "اللاعبون كلهم متضامنين مع وردة، وهذا يدل على أنه ملتزم والكل على قلب رجل واحد وسنحقق البطولة بالرجولة".

واستأنف: "أنا أؤيد أن يأخذ اللاعب فرصة أخرى وألا نقضي على مستقبله الكروي تمامًا".

تابع: "نتيجة مباراة أمس والصعود أمر جيد جدًا، ما زال منتخب مصر في ارتفاع في المستوى، ومحمود تريزيجيه يقدم مستوى رائع، طارق حامد رجولة، أحمد حجازي ومحمود علاء حصن منيع، وهناك لاعبين مستواهم يرتفع".

اختتم: "أتمنى أن يشارك أحمد على بدلًا من مروان محسن، وأيمن منصور بدلًا من أيمن أشرف، ونبيل دونجا على حساب محمد النني لإراحتهم".

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد استبعاد اللاعب عمرو واردة، بعد واقعة تحرشه بفتاة مصرية وأخرى مكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج اللاعب للاعتذار عن الواقعة، فيما لم يتم حسم مصير عودته لمعسكر المنتخب من عدمه حتى الآن.