«بن ناصر» أفضل لاعب في مباراة السنغال والجزائر

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حصل إسماعيل بن ناصر لاعب فريق إمبولى الإيطالي والمنتخب الجزائرى على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة السنغال، التى انتهت منذ قليل بفوز محاربى الصحراء بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الخميس على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019 .

قدم إسماعيل بن ناصر أداء رائع طوال المباراة، ونجح فى إحكام السيطرة على خط الوسط، بفضل تحركاته الرائعة، التى منعت نجوم منتخب السنغال فى اللعب بطريقة مريحة .

وتعد هذه المرة الثانية، التى يتوج بها جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد أن حصدها فى المباراة الأولى أمام منتخب كينيا .

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب السنغال عند 3 نقاط فى المركز الثانى، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة بين منتخبى تنزانيا وكينيا فى العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الدفاع الجوى ".

 


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