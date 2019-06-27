بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال في بطولة أمم إفريقيا.
شاهد المباراة من هنا..
عشاء
فجر
03:16
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
19:08
20:38