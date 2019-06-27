فنانة شهيرة في تصريح جريء: لهذا السبب أقص ملابسي الداخلية

27 يونيو 2019 - 06:35 م

«كنت دائمًا ما أقوم بقص ملابسي الداخلية لأصممها بالطريقة الملائمة لي، وفي بعض المرات لم أجد فيها ظلا مطابقا للون بشرتي»، من هنا بدأت النجمة العالمية الشهيرة كيم كاردشيان، في الحديث عن ملابسها الداخلية التي سبتت لها في النهاية أزمة وغضب في اليابان.

حيث تشتهر كيم كارداشيان بحبها لمظهر بسيط بلون موحد، حيث أطلت بأشكال مختلفة من الفستان الأسود الكلاسيكي مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة، كالفستان الفينتاج من فيرساتشي الذي ارتدته في حفل أمفار هذا العام، أو ذلك الفستان الشفاف من تيري موغلير المثير للجدل والذي لفت أنظار الصحافة العالمية.

وخرجت كيم مرة أخرى في مدينة نيويورك، مرتدية فستانا أسود رائعًا بصورة ظلية منحوتة وبقصة الهالتر نسقته مع مجوهرات مطابقة برفقة صديقتها المذيعة التلفزيونية لا لا أنتوني التي ارتدت بدورها فستانًا قصيرًا من اللاتكس بحمالات السباغيتي باللون الوردي المشرق.

وأضافت كيم لمستها الشخصية على الفستان الكلاسيكي، حيث نسقته مع صنادل الفليب فلوب بالكعب المدبب من علامة زوجها Yeezy والتي يبلغ سعرها 1000 دولار.

وسافرت كيم إلى نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد صديقتها لا لا، وفي نفس الوقت للتحضير لإطلاق خط ملابسها الداخلية الذي طال انتظاره "Kimono ".

وقالت نجمة الواقع إن معاناتها في العثور على الملابس الداخلية المناسبة لها طوال حياتها، كان مصدر إلهام لإنتاج علامة تجارية تبدو طبيعية وملائمة لظلال البشرة المختلفة.

وكتبت على تويتر: "كنت دائمًا ما أقوم بقص ملابسي داخلية لأصممها بالطريقة الملائمة لي، وفي بعض المرات لم أجد فيها ظلا مطابقا للون بشرتي".

وأثار اسم العلامة التجارية المستوحى من اليابان الكثير من الجدل، حيث اتهم بعض مستخدمي الإنترنت كارداشيان بالاستيلاء على اسم قطعة الكيمونو الشهيرة من الثقافة اليابانية.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أيضًا أن كيم تحاول تسجيل كلمة "كيمونو" للعلامة التجارية الجديدة، مما زاد من حدة غضب رواد الإنترنت، خصوصا في اليابان.

وقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة. البعض عبر عن امتعاضه عبر وسم #KimOhNo ، متهماً إياها بإهانة الزي التقليدي الياباني، ودعا آخرون حكومة البلاد إلى تقديم شكوى ضدها. واعتبر البعض أنها فرصة لإعادة الترويج للزي الياباني الذي تضاءلت شعبيته في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن "كيمونو" باليابانية تعني "شيء لارتدائه"، وهو رداء طويل فضفاض له حزام، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. وترتديه اليابانيات في المناسبات الخاصة.