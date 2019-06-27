» فيديو.. داعية يطالب باختصار خطبة الجمعة لـ5 دقائق

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رأى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن خطبة الجمعة يجب ألا تتعدى الـ5 دقائق، مطالبًا وزارة الأوقاف بالتدخل فى الأمر.  

وقال "عبدالمعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc "، أن خطبة الجمعة في مصر تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة، مطالبا خطباء الجمعة بالتخلي عن الحديث باللغة العربية الفصحي، والحديث باللغة العامية.

وأرجع أسباب التخلي، عن اللغة العربية الفصحي في خطبة الجمعة، إلى عدم إتقان بعض المتواجدين في المسجد لها، وأن اللغة العامية قد تكون الأنسب لتوصيل الخطبة لهم.



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