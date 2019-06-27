فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية

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جدل

داعية سعودي

الرموش الصناعية

أثار الداعية السعودي ، خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فتوى جواز الرموش الصناعية.

وقال المصلح في برنامج على قناة الرسالة،: “ما يتعلق بالرموش الصناعية التي توصل بالعين للعلماء فيها قولان والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى، لكنها ليست من الوصل الذي جاءت النصوص به الوعيد فيه..”

وأضاف: “الوصل (ما جاء في النصوص) وصل شعر الرأس بغيره ولحاق غيره به يحتاج إلى دليل لاسيما أن هنا وعيد، والوعيد ليس مظنة القياس إنما هو ما ورد به النص، فالوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك، أما ما يتعلق بالرموش فلا بأس في ذلك..”.

ولاقت هذه الفتوى للمصلح والتي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، العديد من الردود، ذهب البعض من النشطاء لنشر مقاطع فيديو أخرى لفتاوى حول الرموش الصناعية أدلى بها المصلح سابقا.




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