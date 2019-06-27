أول حوار لوزير خارجية البحرين مع التليفزيون الإسرائيلي

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إسرائيل

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حوار

البحرينة

أعاد موقع إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر مقطع فيديو من مقابلة وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد مع قناة 13 الإسرائيلية.

ووفقاً لـ”سي إن إن”، علقت إسرائيل بالعربية على المقابلة التي أعادت نشرها عن وكالة شهاب، بتغريدة قالت فيها: “في أول حوار مع الإعلام الإسرائيلي (القناة ال-13) يقول وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الحديث المباشر مع المجتمع الإسرائيلي هو الوسيلة لتخفيف أي توتر، وهذا الحوار كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل”.

وقال الوزير في المقابلة: “هذه مقابلتي الأولى مع قناة إسرائيلية ولنأمل أننا سنتمكن من توجيه الرسالة”.

ووجه المذيع سؤالا نصه: “هذا حدث غير عادي، وراء الخارجية العرب يجلسون مع صحفيين إسرائيليين، ما الذي دفعك لفعل ذلك؟” فأجاب الوزير البحريني قائلا: “هذا كان من المفترض حدوثه منذ زمن طويل، الحديث مع الناس الذين تختلف معهم هو دائما خطوة ستؤدي لخف التوتر..”

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد: “أردنا دوما حل النزاع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي، لكن كنا دوما نفقد التواصل، كنا دائما نتحدث مع الجميع حول العالم عدا الحديث مباشرة مع الجمهور الإسرائيلي عبر القنوات الإسرائيلية أو وسائلهم الإعلامية وصحفهم، واعتقد أن هذا كان من المفترض حدوثه منذ زمن طويل ولا نريد تفويت هذه الفرصة هنا في هذه الورشة المهمة”.


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