«بلماضي» يعلن تشكيل الجزائر أمام السنغال

أمير سعد
أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المنتخب السنغالي ، مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية "توتال2019".
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : مبولحي.
خط الدفاع : عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني.
خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.
خط الهجوم : بغداد بونجاح.
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