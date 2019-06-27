نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء

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نفى براء  نجل الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الأنباء التي ترددت حول التعدي على أبو إسماعيل  بمحبسه بسحن العقرب.

وقال براء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"وصلتنا أخبار من إحدى جلسات اليوم تطمئننا على صحة الوالد و تؤكد أن كل ما نُشِرَ عن إصابته بغيبوبة أثر اعتداء عليه لا أساس له من الصحة وطمئنونا أنه بخير وبصحة جيدة والحمدلله."

وأضاف :"الجدير بالذكر أنه تم نشر هذه الإشاعات على نطاق واسع تداولته قنوات فضائية شهيرة وغيرها دون التحقق من صحته كما ذكرت إحدى هذه القنوات في تقرير لها أنه أصيب بالضغط والسكر وهذا الكلام عار تماماً من الصحة ولا أساس له ولم يشك والدي حفظه الله من أي أمراض مزمنة (لا ضغط ولا سكر ولا غيره) حتى تاريخ آخر زيارة له في أكتوبر 2016.

واختتم :"نحمد الله على الإطمئنان عليه ونشدد مرة أخرى على التحقق من خلالنا فقط قبل نشر أي أخبار.

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