» الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر أخرى، بدعوى تسببها بـ "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه مدد العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها على روسيا لتسببها بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، حتى 31 يناير 2020.

وبموجب العقوبات، يمتنع 28 بلدا في الاتحاد الأوروبي عن بيع السلاح إلى روسيا.

وتقيد العقوبات، حصول روسيا على بعض التكنولوجيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، من بلدان الاتحاد الأوروبي.

كما أن العقوبات تضع المصارف الحكومية الروسية، خارج نطاق القطاع المالي في أوروبا.

ويمدد الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي تقيد التجارة والاستثمار مع روسيا، كل ستة أشهر.

وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية لأول مرة على روسيا في 31 يوليو 2014، لمدة عام واحد، رداً على ضلوع روسيا في "زعزعة الاستقرار" بأوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.