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رسالة وداع من "بن سلمان" للرئيس الكوري

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محمد بن سلمان
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بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إثر مغادرته سيول.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال ولي العهد للرئيس الكوري: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم".

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، في سيول، الأربعاء، 15 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار، لشركات كورية، لبدء أعمالها في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى الشراكة السعودي — الكوري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية كوريا.

ومن جانبه قال سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إن زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تعد نقطة تحول تاريخية للعلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا أن كوريا ستتعاون مع المملكة لتحقيق النجاح لقمة الرياض لعام 2020.

وثمن الدور الرائد للمملكة في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية إضافة إلى دورها الرئيس في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي وفي سوق الطاقة العالمي.


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