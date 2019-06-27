» بعد واقعة التحرش.. فنانة شهيرة تدافع عن «عمرو وردة»

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دافعت الفنانة هيدي كرم عن واقعة التحرش الشهيرة الخاصة باللاعب عمرو وردة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلنة عن رفضها لاستبعاده من المنتخب.

ونشرت هيدى كرم صورة عمرو وردة على صفحتها "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة فى اليونان يعنى أوروبا يعنى بنات على قفا مين يشيل، ومافيش مشاكل فى الصحوبية وحاجات تانية كتير، لأن ثقافتهم بتسمح لهم بكدة، تفتكرو أنه هايستنا ييجى مصر علشان يعاكس؟؟ وبعدين كلمة تحرش دى كلمة كبيرة أوى لما نستخدمها نستخدمها فى مكانها، لازم تكون بالإكراه وبدون إرادة الطرف الآخر وده ما حصلش طبعا".

وتابعت: "رأي الشخصي ان عمرو اتظلم ظلم كبير و اللي حصل فيه كان شر كبير مقصود ! واي شاب في الدنيا مكانه كان ممكن يعمل كده و كل الشباب عارفين كده .. غلط ايوه طبعا غلط لكن غلطه الأكبر انه ما قدرش قيمته وأهميته كلعيب مهم و اتصرف كشاب عادي و كلنا بنغلط .. انا #بدعم_عمرو_ورده وبقوله اللي جاي احلا".



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