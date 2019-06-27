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للمرة الثانية.. الرعشة تصيب ميركل أمام الكاميرات (فيديو)

عرب وعالم

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

وكالات

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تعرضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمرة الثانية، لوعكة صحية في أثناء وقوفها جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وفي أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير العدل الجديد، وقفت المستشارة إلى جانب الرئيس الألماني، وحدثت له الرعشة التي سبق وأن تعرضت لها، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وقدم الحضور كوبا من المياه إلى ميركل، إلا أنها رفضت تناوله.

?ووصلت المستشارة إلى البرلمان بعد الواقعة بنصف ساعة وهي بحالة جيدة.

وللمرة الثانية وقعت هذه الحادثة، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي، إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرغر، في واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية "بالطبع تعجبت، لكن بالأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

وربط نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورغ-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حالة ميركل بنقص محتمل للسوائل في جسمها، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي.

وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية.


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