أنباء عن وفاة الرئيس التونسي "السبسي"

27 يونيو 2019 - 03:27 م

ذكرت قناة العربية منذ قليل في خبر عاجل لها، وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد قالت في وقت سابق إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري .

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي .

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا .