اللحظات الأولي لتفجير "تونس"

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسك بوك" لتسجيل قال ناشطون إنه يوثق اللحظات الأولى للتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا تونس اليوم .

وتبدو حالة الهلع واضحة في الشارع، إذ يمكن رؤية الناس تركض بين السيارات المتوقفة .