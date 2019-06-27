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"علاء مبارك" لن اذهب لتشجيع المنتخب من المدرجات مرة أخري

الحياة السياسية

علاء
علاء

عمرو محمد-متابعات

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دار سجال بين علاء مبارك نجل الرئيس "المخلوع" المصري حسني مبارك، وبين احد المتابعين له علي موقع التغريدات المصغرة "تويتر".

ووجه له حساب يحمل أسم عمرو ميري، بقولة: " المرة الجاية يبقى تالتة يمين عشان الزملكاوية ميزعلوش منك"

فيما رد "علاء" بقولة: "المرة الجاية شكلها  جالس ومعلق الـFan Id  بعد حظره، وبتفرج على المباراة أمام التلفاز ".

وجاء تعليق نجل "المخلوع" بعد نشره تغريدة قال فيها: "من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم"، حيث طلب منه أحد المتابعين الجلوس المرة القادمة في مدرجات الثالثة يمين المشهورة بجمهور نادي الزمالك، ليرد عليه قائلا أنه تم حظر الــFan Id. ".


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