» فنانة شهيرة: "بلبس عريان وعايزة اطلع تريند"

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رحاب الجمل
رحاب الجمل

متابعات-علا خطاب

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الأم المثالية

رحاب الجمل

عقب موجة الانتقادات التي وجهت للفنانة رحاب الجمل، بعد حصولها على لقب الأم المثالية، في حفل تخرج ابنها، ردت على متابعيها :"ايون أنا الأم المثالية".

وفي منشور عبر حسابها على "فيس بوك"، نشرت "الجمل" صورتها مع ابنها أدهم الذي أصبح شابًا، وكتبت لتوجه كلامها لمنتقديها والذين ينشرون صورًا قديمة لها تظهر فيها بملابس جريئة، ويتحدثون عن حصولها على لقب الأم المثالية.

قالت "الجمل": أيوة أنا الأم المثالية، أيوة ابني (أدهم مدحت الشريف) هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرًا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلتني لأسمى لقب".

وأيوة أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان من الصدر وأيوة الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بلبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه وعلمته أحسن تعليم وأنا اللي ضحيت بشغلي ورفضت مسلسلات وأفلام علشان اتفرغ لرعايته وأقف بجانبه في أهم مرحلة انتقالية صعبة أي ابن محتاج أمه فيها تكون جنبه وتحتويه".

أضافت، "الأم المثالية مش شهادة بناخدها من مؤسسة لكن هي شهادة بيسجلها مستقبل أولادنا وأخلاقهم الحميدة ونفعهم للمجتمع.. بطلوا حقد وغل بقي ، ولا أقولكوا لا بلاش خلاص ماتبطلوا حقد ولا غل بل بالعكس زيدوا الرغي وافضلوا سفوا عليا وزودوا الهبد أه والنبي زودوا الهبد وطلعوني ترند أنا عايزة أطلع ترند بالله عليكوا طلعوني ترند هما اللي طلعوا ترند أحسن مني".


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