الجامعات تعلن استعدادها لـ"ماراثون التنسيق"

27 يونيو 2019 - 02:11 م

أيام معدودة وينطلق، ماراثون تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2019/2020، والذى يبدأ فى السادس من يوليو المقبل، حيث أعلنت الجامعات استعدادها لاستقبال الطلاب النجاحين من مرحلة الثانوية العامة، وذلك لتسجيل رغباتهم الخاصة بالقبول بالكليات والمعاهد، عن طريق معامل الحاسب الآلي بالكليات لتسجيل رغباتهم إلكترونياً التي تحددها.

وأعنلت وزارة التعليم العالي، انطلاق ماراثون التنسيق 6 يوليو المقبل، باختبار القدرات، للكليات التي تحتاج القبول بها، اجتياز هذه الاختبارات، وتستمر الاختبارات حتى 20 يوليو، على أن يبدأ تنسيق تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

بدروه قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، إنه يتم العمل بالتنسيق في اختبارات القدرات، بعد تدشين تطبيق إلكترونى على صفحة تنسيق القبول بالجامعات على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، موضحاً أنه يتيح للطلاب الراغبين التقدم لأداء اختبارات القدرات المتاحة للطالب، من حجز وأداء الاختبارات فى ضوء قواعد القبول الجغرافى، والمؤهل الحاصل عليه الطالب، وشروط وقواعد القبول.

وقال "عطا" فى تصريحات صحفية" إنه تم وضع نسخة إلكترونية من دليل القدرات على موقع التنسيق، مشتملة على آخر المستجدات من المجلس الأعلى للجامعات، والمنظمة لاختبارات القدرات، عن طريق الكليات القائمة باختبارات القدرات.

وأوضح أن اختبارات القدرات تجرى لكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الرياضية - التربية الفنية - التربية الموسيقية )، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد القبول بكليات الإعلام من خلال اختبارات القدرات، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعد جامعة القاهرة، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم، من خلال 4 معامل لتسجيل رغباتهم طوال المراحل الثالثة للتنسيق الجامعي، وهي :"الزراعة – الهندسة – معهد البحوث والإحصاء- الحسابات والمعلومات".

وأعلنت الجامعة، جاهزيتها لاستقبال الطلاب النجاحين من الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم بمعامل الجامعة، على أن تبدأ الجامعة في فتح المعامل للطلاب فور إعلان المجلس الأعلى للجامعات القواعد والمواعيد الخاصة بالتنسيق للعام الجامعي الجديد.

بينما تستقبل جامعة عين شمس، الطلاب ، بـ5 معامل في كليات: " الزراعة – الآداب – الهندسة – البنات – الحاسبات والمعلومات"، لتسجيل رغبات الطلاب إلكترونيا، على أن تختص كل كلية تخص بما حولها من المناطق لاستقبال الطلاب بفعاليات ماراثون التنسيق.

معامل أعلنت عنهم جامعة حلوان، لاستقبال الطلاب النجاحين من طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد، وهي: "كلية الهندسة بالمطرية، وكلية التربية الرياضية بالهرم، وكلية الهندسة في حلوان، وكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والمعمل المركزي بحرم الجامعة".

وأكدت الجامعة، أنها جاهزة لاستقبال الطلاب، على أن توفر لهم كافة الخدمات اللوجستية لتسجيل رغباتهم، والتأكيد أن التواصل بشكل يومي ومستمر لخدمة الطلاب، مع وضع مواعيد وبرامج للمشرفين على للتواصل مع الطلاب لتسجيل رغباتهم.

تستقبل جامعة المنيا، الطلاب النجاحين من مرحلة الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم إلكترونياً، من خلال 3 معامل، تعمل من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، وهي "مدينة الطلبة – كلية دار العلوم – كلية التربية الرياضية".

وأعلنت الجامعة، أنه سيتم توفير مساعدين أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم لتسجيل الرغبات أو حل أى مشكلات تواجههم من الأخطاء فى بيانات الطلاب أو أرقامهم السرية.

خصصت جامعة بني سويف 3 معامل، لاستقبال الطلاب خلال مراحل التنسيق الـ3، بكليات " التجارة – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الإعلام"، مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم، منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

تستقبل جامعة كفر الشيخ، الطلاب النجاحين من طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد، للعام الجامعي الجديد، من خلال مكتب التنسيق الخاص بالجامعة ومعمل بكلية التربية النوعية بـ50 جهاز حاسب آلي، مع تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس، وبه موظفون، لاستقبال الطلاب، خلال مراحل التنسيق، وإرشادهم لتسجيل رغباتهم.

تستقبل جامعة بنها، اللطلاب لتسجيل رغباتهم، من خلال معامل كلية الهندسة مجمع شبرا، ومعمل بكلية التجارة فى مجمع الكليات، بمعدل 240 جهاز حاسب آلى فى كل معامل التنسيق بالجامعة، مع التأكيد أن معامل الكليات جاهزة لاستقبال الطلاب بمستوى عالٍ من هيكل المختصين بالوحدة الإلكترونية، بعد توفير الدورات التدريبية لهم.

جهزت جامعة دمنهور، 4 معامل فى المجمع النظرى والمجمع العلمى بالجامعة، ويحتوي كل معمل يحتوى على 20 جهاز حاسب آلى، وجهاز مختص بكتابة الرغبات للطلاب، مع تخصيص أماكن انتظار لأولياء الأمور بالمعامل.

حيث تم تجهيز 5 معامل إلكترونية بكليات جامعة الفيوم، وهي: السياحة والفنادق - الهندسة - الخدمة الاجتماعية - والزراعة - التربية»، ويحتوى على أكثر من 25 جهاز حاسب آلى، مع استعددات تامة بالكليات لاستقبال الطلاب وإرشادهم من خلال أخصائيين طول فترات التسجيل وتوفير لهم كافة الخدمات اللوجستية.

فيما تستقبل جامعة المنصورة الطلاب من خلال 6 معامل موزعة على كليات الجامعة، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكرتونيا وفقا للشرائح التي يعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات بقواعد التنسيق، مع تأكيدات من قبل الجامعة بتوفير كافة الوسائل للطلاب أثناء تسجيل الطلاب الرغبات، وكافة الخدمات للانتهاء من عمليات التسجيل.

ومن خلال 7 معامل، تستقبل جامعة الإسكندرية، الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونياً خلال الـ3 مراحل لتنسيق وفقاً لقواعد التنسيق التي يعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، وهي: " الآداب – الهندسة – المدينة الجامعية – التربية الرياضية – الحقوق – التربية – العلوم"، مع توفير متخصصين للحاسب الآلى لتسهيل عمليات التسجيل للطلاب.

خصصت جامعة المنوفية، مكتبا للتنسيق واستقبال الطلاب من مرحلة الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، خلال فترات التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد، بكلية الحقوق، مزود بأكثر مة 15 جهاز حاسب آلي، مع توفير الأخصائين لذلك لمساعدة الطلاب وتوجيهم وإرشادهم خلال عمليات التسجيل الإلكرتوني للطلاب.