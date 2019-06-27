رسميا.. الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة 30 يونيو

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ونص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.
وتحتفل مصر يوم 30 يونيو من كل عام، بذكري الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان يرأس حكمها الرئيس الراحل محمد مرسي.

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