فنانات أثرن الجدل بصورهن الجريئة على "إنستجرام".. وناقدة: "ده فراغ"

تثير بعض الفنانات الجدل بمجرد نشر صورهن على موقع "إنستجرام"، وذلك بسبب جرأتهن الزائدة، ما يجعلهن يواجهن تعليقات كثيرة وانتقادات، بعض الفنانات يواجهن هذه التعليقات بالرد عليها وأن هذه حياة خاصة، وأخريات يتجاهلن أو حتى يمنعن خاصية التعليق، والبعض الأخر يحذف الصور بعد دقائق من نشرها.



أروي جودة

اعتبرت الفنانة الشابة، أروي جودة، "الحذف" الطريق الأمثل لتجنب الانتقادات، حيث حذفت صورتها بعد 3دقائق فقط من نشرها، حيث ظهرت "أروى" في الصورة بظهرٍ مكشوف، مرتدية قلادة ذهبية، على شكل قلب، ويبدو أنها أعادت النظر في نشر الصورة، خاصة بعد التفاعل الكبير الذي نالته على الرغم من سرعة حذفها.

لكن إحدى الصفحات الخاصة بنشر صور الفنانين تمكنت من التقاط الصورة وإعادة نشرها.







هيدي كرم

ولم تنج الفنانة، هيدي كرم، من النقد بسبب بعض صورها الجريئة، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالأجواء الصيفية على الشاطئ، وهي ترتدي مايوه و”كاش مايوه” من الدانتيل الشفاف.

وتلقت هيدي كرم انتقادات من جمهورها بسبب هذه الصورة، ووصف البعض ملابسها بأنها أقرب لملابس النوم، وطالبها آخرون بعدم نشر هذه الصور والاحتفاظ بها أو نشرها في حسابات شخصية لا يتابعها الجمهور.

من جهتها، شاركت الفنانة نفس الصورة، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: "بغض النظر عن مدى صعوبة العمل على نفسي لأصبح شخصا أفضل، أجد دائما في مرحلة ما أنني لا يزال أمامي رحلة طويلة.. الحياة ليست سهلة ولكن هذه هي الطريقة التي اخترت أن ألعب بها لعبة الحياة".

وأضافت: "عيش الحياة إلى أقصى حد تقبل كل ما الألم في الأوقات الجيدة، الأوقات الصعبة، النجاحات والإخفاقات وأنا ممتنة لجميع الدروس التي تعلمتها وعلى استعداد للاستمتاع أكثر من هذه الرحلة المجنونة".







دينا

بينما فاجأت الفنانة والراقصة، دنيا، متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها ارتدت فيها قميص مفتوح من صدرها، ولاقت هذه الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين، لكنها في المقابل لاقت عدد من الانتقادات بسبب ظهورها بشكل جريء جدًا.





منة جلال

وفي السياق ذاته، صنفت الفنانة الشابة، منة جلال، من أجرأ الفنانات العربيات على "إنستجرام"، حيث اعتادت مشاركة متابعيها بصورها من سهرات خاصة أو إجازتها الصيفية، كما تنشر صورها بـ"المايوه" ولا تخاف من الانتقادات وتنشر أكثر من صورة تستعرض فيها إطلالاتها الجريئة.





واستكمالاً لأجرأ الفنانات على "إنستجرام"، أتت الفنانة منة فضالي، في المرتبة الرابعة،م ن ضمن أجرأ 10 فنانات عربيات على "الإنستا"، حيث تنشر هي الأخرى صورها بالمايوه، ولكن لا تكون الصورة كاملة، كما تنشر صورها بملابس قصيرة وهو ما يتسبب في موجة انتقادات لها.





في حين، حجزت المرتبة الخامسة من نصيب نسرين أمين التي ظهرت في جلسة تصوير بالمايوه، ولم تهتم بكل ما كتب لها من تعليقات سلبية.







رانيا يوسف

وللمفاجأة، جاءت المرتبة التاسعة من نصيب رانيا يوسف التي تنشر صورها من سهرات وهي ترتدي "هوت شورت" أو فيديوهات وهي ترقص.





ايمي سالم

بينما في المرتبة العاشرة فتأتي الفنانة، إيمي سالم، التي تنشر صورها على الشاطئ ولكن تحاول ألا تُظهر المايوه الذي ترتديه فتقص الصور.







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