شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة قبل مقتل قائدها

27 يونيو 2019 - 01:10 م

تعرضت طائرة ركاب روسية، إلى حادث صادم أسفر عن مقتل طيارين، وإصابة 22 شخصا.

وعرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز"آن-24"، في مطار مدينة نيجني أنجارسك شمال جمهورية بورياتيا الروسية، الأمر الذي أسفر عن مقتل قائدي الطائرة، وإصابة 22 شخصا آخر.

و أكد السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، أن ركاب الطائرة الـ43 بخير، وتعرض بعضهم لإصابات طفيفة، بحسب الفيديو.

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