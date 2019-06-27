خبير أمني يكشف معلومة جديدة عن منفذي هجوم العريش

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خبير

الإرهاب

إكسترا نيوز

العريش

عقب اللواء شوقي صلاح الخبير الأمني علي حادث العريش قائلا: "إحنا قصاد عناصر إرهابية علي أعلى مستوى من الخطورة، لأنها عناصر انتحارية، مرتكبي جرائم العريش عناصر انتحارية وليست إرهابية فقط.

 وأضاف "صلاح"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، بأن مصر في حالة حرب معقبا: "لازم نبقي متقبلين أننا نفقد أعزاء وشهداء".

ووجه الخبير الأمني التحية لرجال الشرطة لرد فعلهم السريع علي هذا الحادث حيث تم قتل 4 إرهابيين وتمت ملاحقة باقي العناصر الإرهابية، مضيفا: "كل التحية لرجال الشرطة فهي قادرة علي الردع ونالت من الإرهابيين".

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