طالبة ثانوية تلقى طفلتها من نافذة مستشفى.. السبب صادم

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وزير الداخلية

مصرع طفلة

امن المنوفية

مستشفى تلا

أقدمت طالبة فى الصف الثالث الثانوى على إلقاء طفلتها من نافذة حمامات مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية خشية افتضاح أمرها كونها فى علاقة محرمة مع صديقها.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بعثور "محمود أحمد" 39 سنة، فنى تحاليل بمستشفى تلا، على طفلة حديثة الولادة متوفاة بجوار الباب الخلفى للمعمل وخلف منافذ دورات المياه الخاصة بالعيادات الخارجية.

وشُكِّلَ فريق من إدارة البحث الجنائى برئاسة الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث تلا، وتمكن الفريق من ضبط "نورهان.ع.ا" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى الزراعى .

وبالضبط والإحضار وسؤالها أكدت إلقاءها طفلتها من نافذة حمامات المستشفى، خوفاً من معرفة أسرتها أنها فى علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.

وبتقنين الإجراءات تمكن الفريق من ضبط "سعيد. م" الشاب مرتكب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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