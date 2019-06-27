بالفيديو.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن "خطة الأمل"

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كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن إجهاض خلية "خطة الأمل" الإرهابية، قائلاً: "إجهاض "خطة الأمل" ضربة استباقية معدة من 3 أشهر".

وأضاف "المقرحي"خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور": "بأن أجهزة الأمن الوطني تبحث في هذا الموضوع منذ خروج أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر لتحريض العناصر الموجودة بالداخل".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن أجهزة الأمن الوطني تمكنت من تحديد هذه العناصر بإعداد مسبق.

 شاهد الفيديو..


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