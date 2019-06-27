» الدعوة لمليونية ضد المجلس العسكري

27 يونيو 2019 - 11:24 ص

دعا تجمع المهنيين السودانيين مساء أمس، إلى تكثيف دعوات للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو المرتقبة واعتبار ذكرى انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير ضغطًا على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

من جانبه قال المكتب السياسي لحزب دولة القانون والتنمية:" السودان يمر بمرحلة تاريخية مفصلية حاسمة إما استكمال التغيير الحقيقي بالانتقال جميعًا الى سودان دولة القانون والحريات الحقيقية وإما الدخول في مصير مجهول تتقاذفه أهواء الاستبداد عسكريا كان أو مدنيا".

وأضافت قيادة حزب القانون والتنمية في بيانها:" في ظل هذه الظروف المعقدة ننظر بتفاؤل لاستمرار الحراك الثوري ونؤكد أنه لا مناص منه إلا بتحقيق المطالب والمكتسبات الثورية الكاملة".

بدوره دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي لتجنب التصعيد رافضاً دعوات تجمع المهنيين السودانيين .

وقال المهدي خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه بمدينة أم درمان:" التصعيد ينبغي أن يكون عندما يكون هناك مشروع اتفاق ويرفضه المجلس العسكري" بحسب، اخبار السودان .