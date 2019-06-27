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للمرة الثانية.. "ميركل" ترتجف على الهواء مباشرة

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المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل

متابعات-علا خطاب

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إيهود باراك

تعرضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لنوبة ارتجاف مجددًا اليوم الخميس وذلك بعد ثمانية أيام من ظهورها لأول مرة وهي ترتجف، أمام عدسات الكاميرا.

وبدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ، أثناء تسليمها وثيقة تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني.

 وقال أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الذي وثق المشهد إن "حالة المستشارة تحسنت، ورفضت ميركل شرب الماء الذي قدم لها عقب إصابتها".

وكانت ميركل ارتجفت بشكل هائل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، حيث بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، وخف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.

وبررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، رغم حرارة الجو، ولكن درجات الحرارة كانت لطيفة صباح اليوم الخميس، في برلين، بعد عدة أيام شديدة الحرارة. وارتجفت ميركل قرابة دقيقتين، وكانت تضع يديها بشكل متكرر فوق بعضها خشية فقدان السيطرة على نفسها.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) للمتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، بشأن أي تداعيات محتملة لهذا الارتجاف الجديد، على خطط ميركل، على سبيل المثال، بشأن حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، قال المتحدث: "كل شيء سيسير كما هو مخطط له، المستشارة الألمانية بحالة جيدة".

ورغم ذلك، تابعت ميركل عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة، لامبريشت، أمام أعضاء البرلمان، ولكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، ياكوب بيرجر، في الارتجاف، أي داع للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)"


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