بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

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خالد مصلح
خالد مصلح

متابعات-علا خطاب

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الرموش الصناعية

خالد مصلح

أحدث الداعية الإسلامي، خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فتوى جواز "الرموش الصناعية".

وقال المصلح في برنامج على قناة الرسالة، نشر الثلاثاء: "ما يتعلق بالرموش الصناعية التي توصل بالعين للعلماء فيها قولان والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى، لكنها ليست من الوصل الذي جاءت النصوص به الوعيد فيه".

وأضاف: "الوصل (ما جاء في النصوص) وصل شعر الرأس بغيره ولحاق غيره به يحتاج إلى دليل لاسيما أن هنا وعيد، والوعيد ليس مظنة القياس إنما هو ما ورد به النص، فالوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك، أما ما يتعلق بالرموش فلا بأس في ذلك"

ولاقت هذه الفتوى للمصلح والتي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، العديد من الردود، ذهب البعض من النشطاء لنشر مقاطع فيديو أخرى لفتاوى حول الرموش الصناعية أدلى بها المصلح سابقًا.

وجاءت التعليقات كالآتي:" وش السوات يا شيخ بالفتوى اللي قبل  وإذا فية تراجع عن الفتوى يجب توضيح ذالك للناس بالتراجع والبينه  مهب بس تكبون من هالفتاوى وتخلون العالم يتهاوشون ويلتبس عليهم الامر"،"تركو كل القضايا الحساسة للمرأه وركزو ع الرموش ولون العبايه".


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